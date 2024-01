A mudança à residência oficial ocorre um mês após o ultraliberal vencer as eleições argentinas contra seu rival, Sergio Massa, em 10 de dezembro - (crédito: Luis ROBAYO / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O presidente da Argentina, Javier Milei, passou nesta segunda-feira (8/1), a morar na residência oficial da Presidência do país. A mudança ocorreu após o local, segundo Milei, passar por uma espécie de 'limpeza energética'. A residência oficial fica localizada no município de Vicente López, ao norte da capital Buenos Aires. As informações são dos jornais La Nación e Página 12.

A mudança à residência oficial ocorre um mês após o ultraliberal vencer as eleições argentinas contra seu rival, Sergio Massa, em 10 de dezembro. Ao tomar posse, Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da Presidência argentina avaliou que a residência oficial precisava de reformas para que fosse instalado canis.

O argentino tem quatro cachorros. Os cães são da raça mastim inglês, todos clones de Conan, cachorro que o líder já descreveu como seu melhor amigo e morreu em 2017. "Ainda não posso carregar meus filhos de quatro patas, porque os mastins são muito grandes. Milton [um dos cachorros] mede dois metros [em pé sobre as] duas patas e pesa 100 quilos", explicou Milei.

Além de receber os canis, a Quinta de Olivos foi pintada, teve os colchões trocados e passou por adaptações em quartos de hóspedes para funcionários como sua irmã Karina Milei, atual secretária-geral da Presidência, entre outros.

Milei declarou ainda que não utilizará o helicóptero presidencial e que trabalhará em Olivos, embora se desloque à Casa Rosada às terças e quintas-feiras para reuniões governamentais.

Governo Milei

Javier Milei enfrenta dificuldades para implantar seu projeto de governo. Além de protestos estudantis e de entidades sindicais, o presidente argentino tem sofrido derrotas no parlamento e na justiça. A Câmara de Apelações do Trabalho da Justiça suspendeu, no dia 3/1 os efeitos no campo trabalhista do megadecreto de necessidade e urgência (DNU).

O decreto, composto por mais de 300 medidas destinadas a desregulamentar a economia, revoga e modifica leis relacionadas à atividade trabalhista, como contratos de trabalho, causas de demissão e indenização por demissão, entre outras questões.

Diante da derrota na justiça, Milei buscou amortecer o impacto político e anunciou que apelará da decisão, tomada por três juízes. Os magistrados acataram uma ação movida pela Confederación General del Trabajo de la República Argentina — um sindicato — contra o DNU na semana passada.