Amazon demite centenas de funcionários em 2024; brasileiros serão afetados

A Amazon fez uma série de demissões em massa nas operações do grupo. Serão afetados o Prime Video, a MGM Studios e a plataforma de streaming Twitch.

Na Twitch, o número de funcionários demitidos chega a mais de 500, o que corresponde a 35% da equipe da empresa. Foram afetados funcionários do Brasil, Canadá, Cingapura, Estados Unidos, México e outros países. A informação, comunicada pelo CEO Dan Clancy na última quarta-feira (10/1), foi vazada um dia antes pela Bloomberg.

Na nota oficial, Dan Clancy admitiu que a empresa não é lucrativa e afirmou que o corpo de trabalho é “significativamente maior do que o necessário”. "No ano passado, pagamos mais de US$ 1 bilhão aos streamers. Portanto, embora o negócio do Twitch continue forte, já há algum tempo a organização tem sido dimensionada com base em onde esperamos que o nosso negócio esteja daqui a 3 ou mais anos, e não onde estamos hoje”, destacou. “Esta decisão, embora incrivelmente difícil e dolorosa, é necessária para garantir que possamos continuar a servir os nossos streamers de forma sustentável, sem afetar a sua capacidade de apoiar as suas carreiras no Twitch.”

Nas produções para o streaming, brasileiros também devem ser afetados. Segundo informações apuradas pelo F5, da Folha de S.Paulo, pelo menos 10 funcionários da Amazon Studios Brasil foram desligados. Entre eles estão Joana Brea, que lidera a área de comédia, Pedro Belchior, líder de séries, a gerente de negócios Thais Colli e a diretora de casting Marcela Altberg,

Em 2023, a Amazon já havia cortado cerca de 27 mil pessoas do corpo de funcionários.