Pela 1ª vez, Apple passa Samsung e se torna maior vendedora de smartphones

A Apple passou a Samsung pela primeira vez em 13 anos e se tornou a empresa que mais vendeu celulares no mundo em 2023. A gigante tecnológica vendeu 234,6 milhões de smartphones de janeiro a dezembro do ano passado, enquanto a Samsung teria ficado em segundo lugar, com a venda de 226,6 milhões. Os dados são das análises de mercado IDC e Canalys.

O pódio global segue com a Xiaomi, ocupando a terceira colocação, com 145,9 milhões de celulares vendidos. Quarto e quinto lugares são da OPPO, com 103,1 milhões, e da Transsion, com 94,9 milhões.

Em projeções para 2024, a IDC prevê um grande desafio para a Apple "manter a coroa", uma vez que o retorno da Huawei está fazendo a empresa perder vendas no seu segundo maior mercado: a China.

Em relação aos lucros, a Apple lidera há alguns anos, graças ao alto valor dos iPhones.