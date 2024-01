Zelensky chama Putin de "predador", que ameaça "golpe irreparável" à Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta terça-feira (16/1), que suas tropas têm "a iniciativa" no conflito com a Ucrânia e que, se este se prolongar, "a condição de Estado' da ex-república soviética poderá sofrer "um golpe irreparável". Poucas horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no Fórum de Davos, na Suíça, que Putin é um "predador" que continuará a ofensiva.

