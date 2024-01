Terremoto de magnitude 5,6 atinge região cafeeira da Colômbia

Um terremoto de magnitude 5,6 abalou vários municípios do centro-oeste da Colômbia na madrugada desta sexta-feira (19), deixando alguns danos materiais e a "possível morte" de uma pessoa, de acordo com os primeiros relatos das autoridades.

"Às 6h26, horário local (8h25 no horário de Brasília), foi registrado um terremoto de magnitude 5,6 e profundidade de 33 quilômetros, localizado no município de Ansermanuevo, no Valle del Cauca (departamento)", informou o diretor técnico de Geoameaças do Serviço Geológico Colombiano (SGC), John Makario Londoño, em vídeo enviado à imprensa.

O tremor teve "uma magnitude intermediária" e causou "danos não muito grandes, rachaduras, quedas de algumas fachadas", detalhou Londoño.

No município de El Águila, vizinho de Ansermanuevo, as autoridades locais verificam, no entanto, a "possível morte" de uma mulher.

"O prefeito, Andrés Herrera, me informou que o hospital sofreu uma série de danos e está prestes a verificar a possível morte de uma pessoa do sexo feminino em decorrência desse terremoto", disse o secretário da Unidade de Gestão de Riscos de Valle del Cauca, Francisco Tenorio, em entrevista à Rádio W.

O SGC detectou quatro réplicas com magnitudes entre 3 e 3,6.

O centro da Colômbia apresenta grande atividade sísmica e abriga uma das principais falhas geológicas do país. Em 1999, um terremoto de magnitude 6,2 deixou quase 1.200 mortos na região cafeeira, afetando principalmente a cidade de Armenia, localizada a cerca de 45 quilômetros de Ansermanuevo.