A nova doença surge na vida da duquesa, de 64 anos, após a mulher enfrentar uma cirurgia para deter um câncer de mama, em 2023 - (crédito: Instagram sarahferguson15/Reprodução) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A duquesa Sarah Ferguson, nora da Rainha Elizabeth II, está com câncer de mama. O diagnóstico veio poucos meses após ela ser tratada de um câncer nas mamas.

Ferguson, que é duquesa de York, retirou várias manchas durante o tratamento do câncer e uma verruga foi retirada e analisada. A biópsia apontou um melanoma maligno, considerado o tipo mais grave de câncer de pele.

A nova doença surge na vida da duquesa, de 64 anos, após a mulher enfrentar uma cirurgia para deter um câncer de mama, em 2023.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Sarah, ex-esposa do Príncipe André, está de “bom humor” após a notícia “angustiante”. Ela teria recebido a notícia poucos dias depois do Natal.

Ela ainda será submetida a mais exames para verificar o estágio do câncer e a melhor opção para tratá-lo.