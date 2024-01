Deputada do partido governante sul-coreano leva pedrada na cabeça em rua

Pessoas passam por uma tela de televisão que mostra noticiário com filmagem do legislador do Partido do Poder Popular da Coreia do Sul, Bae Hyun-jin - (crédito: JUNG YEON-JE / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

A representante do partido no poder da Coreia do Sul, Bae Hyun-jin, foi atacada na cabeça com uma pedra por uma pessoa não identificada no distrito de Gangnam, em Seul, nesta quinta-feira (25), informou a agência Yonhap.

Bae Hyun-jin, de 40 anos, foi levada ao Hospital Universitário Soon Chun Hyang, na capital, e sua vida não está em perigo, informou a instituição médica.

A deputada do Partido do Poder Popular, ex-âncora de notícias e ex-porta-voz do presidente Yoon Suk Yeol, foi atingida na nuca, disse Yonhap.

O ataque ocorreu algumas semanas depois que o líder do partido da oposição, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço enquanto falava com jornalistas na cidade portuária de Busan.

Park Seok-gyu, médico do hospital de Seul, disse que a deputada teve uma lesão de um centímetro e que recebeu dois pontos.

"No momento não é uma situação preocupante, mas requer acompanhamento", afirmou Park.

O agressor, que supostamente perguntou o nome de Bae antes de atacá-la, foi detido pela polícia e disse ter 15 anos, segundo a Yonhap.

O porta-voz do partido no poder, Park Jung-ha, expressou preocupação em uma declaração sobre episódios recorrentes de "violência política e terrorismo nesta era caótica cheia de políticas extremas e de ódio".

O Partido Democrata, da oposição, condenou o ataque e disse que se tratava de "terrorismo político que ameaça a democracia".

A Coreia do Sul é um país relativamente seguro, mas vários políticos foram atacados nos últimos anos.

Song Young-gil, que liderou o Partido Democrata antes de Lee, foi atingido na cabeça em 2022. Em 2006, o político Park Geun-hye, eleito presidente em 2013, foi atacado com uma faca durante um comício.