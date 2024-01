Presidente do Correio britânico é demitido após acusar funcionários de roubo

O presidente do Correio britânico foi demitido após o escândalo das falsas acusações de roubo aos funcionários da empresa estatal, anunciou no domingo (28/1) a ministra do Comércio, Kemi Badenoch.

"Decidi que, devido a todas as dificuldades do Post Office, não apenas o Horizon (nome dado ao escândalo) e sim ao conjunto do modelo econômico (...) precisamos de uma pessoa capaz de administrar estas questões de maneira eficaz", declarou a ministra conservadora à BBC.

O presidente do Post Office, Henry Staunton, estava no cargo desde dezembro de 2022.

Entre 1999 e 2015, quase mil gerentes de agências dos Correios foram alvos de acusações de roubo baseadas nas informações de um 'software' de contabilidade, chamado Horizon, que se revelou defeituoso.

Os diretores da empresa, que se recusaram a reconhecer problemas com o software, obrigaram os trabalhadores a reembolsar os déficits contábeis registrados por engano pelo sistema, o que levou muitos deles à ruína.

Uma série exibida em janeiro pelo canal ITV levou o caso de novo às manchetes.

Badenoch prometeu que as indenizações às vítimas serão pagas "o mais rápido possível", mas não estabeleceu prazo.