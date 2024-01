'Horizon Forbidden West' chega em março para o PC

A Sony confirmou, nesta quinta-feira (25/1) no blog oficial da PlayStation, que a sequência de Horizon: Zero Dawn também chegará ao PC. O Horizon: Forbidden West vai estar disponível via Steam e Epic Games em 21 de março.

A empresa tem feito uma migração de muitos de seus exclusivos do PlayStation para o PC, sendo o primeiro grande jogo a chegar a plataforma Horizon: Zero Dawn, um dos títulos fortes do PlayStation 4. A biblioteca de games da Sony no PC, já conta com Days Gone, The Last of Us Part 1 e Marvel’s Spider-Man, incluindo seu DLC, Miles Morales.

Horizon: Forbidden West foi lançado em 18 de fevereiro de 2022 e já tinha um burburinho da comunidade que ansiava pelo anúncio do porte de PC. O jogo da Guerrilla Games é protagonizado pela guerreira tribal Aloy, que vive num mundo cheio de máquinas que se parecem com animais, ela se envolve em uma trama que vai explorar o passado daquele mundo e revelar diversos segredos.



O jogo está disponível exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5.