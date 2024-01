Maratonista é confundido com ladrão após treinar com geladeira nas costas

O atleta corredor de maratonas Daniel Fairbrother foi confundido com um ladrão na manhã desta segunda-feira (29/1) enquanto corria pelas ruas do condado de Hertfordshire, no Sul da Inglaterra. Fairbrother corria com uma geladeiras nas costas. A cena incomum chamou a atenção da polícia, que o parou por achar que ele havia roubado o equipamento.

Ao ser parado, de acordo com informações da rede britânica BBC News, Daniel Fairbrother afirmou que levava a geladeira nas costas para arrecadar recursos à associação de apoio a diabéticos denominada Diabetes UK. O atleta estava em treinamento para a maratona de Londres — evento que será realizado em abril — e queria cumprir o desafio dado a ele: correr com a geladeira nas costas.

“Tentei encarar um desafio no ano passado, que não saiu como planejado, e prometi voltar maior e mais forte”, explicou o corredor. Quanto à abordagem policial, Daniel Fairbrother relatou que a comunicação foi pacífica. "Eles me viram, acenderam as sirenes, pararam o trânsito e me pararam para descobrir o que estava acontecendo. Compreensivelmente, afinal eles nunca tinham visto nada parecido antes".

Depois que Fairbrother explicou que treinava para cumprir um desafio, o policial brincou e o deixou correr livremente. Um porta-voz da polícia de Hertfordshire disse à BBC: “Gostaríamos de desejar a Daniel tudo de bom no treinamento para a maratona”.