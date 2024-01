A polonesa Julia Wandelt afirmou ter se arrependido de publicações que a associavam à britânica Madeleine McCann — desaparecida ainda criança em 2007, em Portugal. Julia viralizou nas redes sociais, no ano passado, ao dizer que era a jovem.

Atualmente com 22 anos, Julia Wandelt disse, em entrevista à emissora britânica BBC nesta terça-feira (30/1), que ter afirmado ser a real Madeleine McCann, a criança desaparecida, foi uma forma de buscar sua verdadeira identidade. "Nunca tive a intenção de machucar ninguém, incluindo os McCann. Eu realmente queria saber quem eu sou", contou.

A jovem revelou ter sido abusada sexualmente quando criança e, anos após o trauma, enquanto fazia consultas terapêuticas, percebeu não se lembrar bem de partes de sua infância. Ela, porém, se recorda vagamente de ter sido vítima de um abusador alemão.

A falta de memória levou a polonesa a cogitar que poderia ter sido adotada pelos pais. Ela questionou parentes na tentativa de preencher lacunas de sua memória e pediu para que a mostrassem fotos da gravidez da mãe e de quando Julia era criança.

Segundo a jovem, os parentes ignoraram suas especulações em relação ao próprio passado. O efeito dessa atitude, disse Julia Wandelt, foi o de alimentar ainda mais as suas suspeitas. Com isso, ela foi na internet atrás de respostas e pesquisou por casos de crianças desaparecidas.



"Sei como é a aparência do meu agressor. E eu sei que é muito, muito, semelhante aos suspeitos do caso de Madeleine McCann", afirmou.

Perigos

"Acho que posso ser Madeleine. Preciso de teste de DNA. Investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Vou contar minha história em posts aqui. Me ajude", dizia a descrição do perfil da jovem no Instagram.

Ao mesmo tempo que recebeu acolhimento nas redes após fazer suas publicações, Julia Wandelt também se tornou alvo de ofensas e ameaças de morte. Segundo ela contou ao podcast da BBC, uma pessoa chegou a oferecer uma recompensa de 30 mil euros (R$ 160 mil) pela sua cabeça.

No ano passado, Julia publicou vídeos e montagens que reforçariam sua semelhança com a britânica. Em seu perfil no Instagram, ela já tem cerca de 115 mil seguidores. O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine é o alemão Christian Brueckner. A polícia alemã tem como principal linha de investigação a hipótese de que a menina foi assassinada.

As idades da polonesa Julia Wandelt e Madeleine McCann, que teria cerca de 19 anos, não batem, sendo a britânica três anos mais velha. Uma sarda na perna e uma rara condição no olho estariam entre as evidências apontadas pela jovem da Polônia de que seria ela a garota desaparecida.

Caso Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareceu em 2007, aos três anos, enquanto estava em Portugal com sua família. À época, a polícia portuguesa iniciou as buscas pela menina, mas não conseguiu encontrá-la. O caso só contou com uma resolução em 2020, quando a polícia alemã apontou que o principal suspeito era um agressor sexual, já preso no país.

Ele foi identificado como Christian Brueckner e está cumprindo uma pena de sete anos em Oldenburg, norte da Alemanha, por estuprar uma turista americana de 72 anos em 2005. Registros telefônicos identificaram que o alemão esteve perto do complexo hoteleiro onde Madeleine desapareceu, mas, até o momento, nenhuma acusação formal foi feita contra o homem sobre esse caso. Madeleine nunca foi encontrada.