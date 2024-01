Polícia investiga desaparecimento de criança em praia do RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) investiga o desaparecimento de uma criança de 6 anos na praia da Barra da Tijuca. Segundo informações da família, o menino identificado como Édson Davi Silva Almeida acompanhava o pai na quinta-feira (4/1), que trabalha como barraqueiro, e brincava na areia quando desapareceu por volta das 16h30.

De acordo com entrevista ao portal g1, Édson dos Santos Almeida, pai do menino, afirmou que às 15h30 o filho fez um lanche e depois voltou a brincar do lado de fora da barraca com duas crianças, que segundo a família, estavam acompanhadas de um homem.

Édson conta ainda que sentiu falta do filho pouco antes das 17h, enquanto fechava a conta de alguns clientes. "Ele é um menino obediente. Qualquer coisa que eu falava, ele obedecia e não ia (com outras pessoas). Atrás da barraca tem uma lona que não dava para ver ele. Ele estava brincando e dali sumiu. Fui sentir falta umas 16h30", contou.

Após procurarem o garoto na região e não o encontrarem, a família do menino procurou a 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar o sumiço. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na areia na madrugada desta sexta-feira (5/1) e ao longo do dia no mar, além de darem continuidade na busca pela praia.

"Ele foi sem os chinelinhos que estão lá na minha barraca. Ele é um menino doce e todos o conhecem, é agarrado a mim. Acredito que nessa hora ele esteja chamando por mim", disse Marize Araújo, mãe do menino, ao g1.

Agentes da Polícia Civil buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer o fato, que segue em investigação.