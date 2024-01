Inglês não é a língua oficial dos EUA; saiba o motivo

Embora o inglês seja a língua mais falada nos Estados Unidos, o país não a adota como linguagem oficial. Para explicar essa condição, é preciso reviver a história do país. Conquistado por ingleses, os Estados Unidos tornaram-se independentes em 4 de julho de 1776.

À época, apesar de o inglês ser o idioma mais falado pelos colonos, havia no território a presença de línguas indígenas pela população nativa, além do alemão, do holandês, do flamengo, e até do português. Em 1780, John Adams — segundo presidente da república dos EUA — propôs que o inglês se tornasse a língua oficial dos EUA ao Congresso Continental.

A proposta, porém, foi negada pelo Congresso Nacional, que movido pelas ideias liberais — liberdade, fraternidade e igualdade — argumentou que tal projeto seria “antidemocrático e uma ameaça à liberdade individual”. A partir de então, nenhum idioma foi estabelecido como oficial nos EUA.

Independência dos estados

Nos Estados Unidos, cada unidade federativa estabelece suas leis e condutas a serem seguidas. Na decisão sobre uma língua oficial, dos 50 estados, 32 estabelecem o inglês como idioma representante a nível local. Por exemplo, nos estados de Nova Iorque, Luisiânia e no distrito de Columbia — onde fica a capital do país Washington —, o inglês não é a língua oficial.

Nos últimos anos, tem havido tentativas contínuas de instalar o inglês como língua oficial dos EUA. O projeto mais recente é de 2023 e foi feito pelos senadores republicanos JD Vance, de Ohio, e Kevin Cramer, de Dacota do Norte. Muitas dessas tentativas foram motivadas pelo medo de que a língua inglesa estivesse morrendo, mas isso não é verdade.

De acordo com o censo (2018 - 2022) dos EUA, 78,3% da nação fala apenas inglês em casa. Embora este valor esteja ligeiramente abaixo do conjunto de dados anterior (78,7% em 2013-2017), é evidente que o inglês reina supremo. A segunda língua mais falada nos EUA é o espanhol, mas 61% dos falantes de espanhol também falam inglês “muito bem”.

Português

No mundo, o português é a língua oficial de países como Brasil, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timo-Leste, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Nos EUA, embora não seja declarada oficial, há estados em que a língua portuguesa é a terceira mais falada.

Todas as unidades da federação em que o português é a terceira língua mais falada ficam no nordeste dos Estados Unidos: Massachusets, Connecticut e Rhode Island. Essa região é conhecida não só por abrigar um grande número de brasileiros, mas também de portugueses e angolanos.