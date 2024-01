Em setembro de 2023, uma tripulação de 16 pessoas da expedição Deep Sea Vision partiu em busca dos destroços do avião de Amelia Earhart - (crédito: Divulgação/Deep Sea Vision) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um grupo de exploradores da empresa Deep Sea Vision realizaram uma expedição para tentar localizar o avião Lockheed 10-E Electra, desaparecido há quase 90 anos. Em 1937, a pioneira feminina da aviação, Amelia Earhart, e o navegador Fred Noonan sumiram no mar enquanto Amelia tentava dar a volta ao mundo. No domingo (28/1), a empresa divulgou uma imagem de sonar que mostra o formato do avião. Os exploradores acreditam que o registro seja da aeronave de Amelia.



O desaparecimento de Amelia e Fred ocorreu no trecho final da viagem, enquanto sobrevoavam o Oceano Pacífico, entre a Austrália e o estado do Havaí, nos Estados Unidos. Eles deveriam ter passado por Howland, uma ilha que ficava na metade do caminho.

Em setembro de 2023, uma tripulação de 16 pessoas da expedição Deep Sea Vision partiu em busca dos destroços do avião de Amelia em Tarawa, Kiribati, um porto perto da Ilha Howland. À NBC, Tony Romeo, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e CEO da Deep Sea Vision, contou que acredita fortemente na possibilidade de que eles tenham encontrado o avião.

Amelia Earhart

“Não há outros acidentes conhecidos na área, e certamente não daquela época, com esse tipo de design com cauda que você vê claramente na imagem", contou. A expectativa é que eles voltem ao local com câmeras submarinas e veículo adequados para tirar novas fotos dos destroços.

