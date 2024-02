Avião cai em parque de trailers na Flórida e deixa vários mortos

Bombeiros e polícia acionadas depois que um pequeno avião caiu no parque de trailers Bayside Waters em Clearwater, na Flórida - (crédito: OCTAVIO JONES / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um avião de pequeno porte caiu, na quinta-feira (1º/2), em um parque de trailers em Clearwater, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O acidente provocou várias mortes, mas as autoridades locais ainda não divulgaram o número exato de vítimas.

"Posso confirmar que temos várias mortes, tanto no avião quanto dentro das casas móveis", disse Scott Ehlers, comandante dos bombeiros.

A aeronave caiu às 19h (21h no horário de Brasília), pouco depois de um aeroporto da região ter recebido um alerta procedente de um avião com problemas. Os bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas causadas após o acidente. Testemunhas relataram terem ouvido uma explosão no local.

QUEBRANDO: Pequeno avião cai em parque de trailers em Clearwater, Flórida. pic.twitter.com/Bc9tAtGVpd — DelarochaSP (@wspdelarocha) February 2, 2024

O piloto da aeronave tinha relatado uma falha no motor antes do acidente. Pelo menos três casas foram atingidas por incêndios e uma quarta residência recebeu um impacto direto do avião. Os outros moradores do parque saíram ilesos. O avião de pequeno porte era um Beechcraft Bonanza V35 monomotor.

Com informações da AFP