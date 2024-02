O navio cruzeiro de luxo Queen Victoria vive um surto de diarreia e vômito, com cerca de 140 pessoas doentes. A embarcação partiu da Flórida, nos Estados Unidos, em 22 de janeiro e tem por destino final Honolulu, no Havaí.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA — departamento responsável pelo controle de doenças no país — está investigando as causas do surto. Os passageiros afetados estão isolados dos demais tripulantes. O navio tem mais de 1,8 mil passageiros e cerca de 970 tripulantes.

A embarcação Quenn Victoria, da companhia Cunard, é considerada de luxo e foi construída em 2007 e reformada em 2017. De acordo com o site da empresa, o Queen Victoria "é conhecido por sua elegância e esplendor; com suas instalações exclusivas e modernas".

Este é o segundo caso de surto em cruzeiro registrado pelo CDC neste ano. Em janeiro, o cruzeiro Celebrity Constellation da Celebrity Cruises, que navegou de 3 a 12 de janeiro, registrou 100 pessoas doentes. De acordo com o órgão, a causa foi norovírus.