Death Stranding 2 ganhou um trailer detalhado de nove minutos de conteúdo no último State of Play, na quarta-feira (31/1). No entanto, mesmo com vários personagens revelados, o criador do game, Hideo Kojima, disse que há ainda muito mais a vir.



A sequência do jogo de exploração e caminhada de Kojima recebeu uma prévia misteriosa mostrando seus personagens, trazendo novos rostos e antigos conhecidos do elenco. Norman Reedus volta ao papel de Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragile e Troy Baker como Higgs Monaghan — esse, que teve uma reformulação radical em seu visual e parece ter agradado muito os fãs.



Além deles, novos rostos estavam presentes no trailer, mas não tiveram seus papéis divulgado. Elle Fanning aparece rapidamente no fim da prévia e o diretor de Mad Max, George Miller, também se junta ao elenco, com um personagem parceiro de Fragile, que se veste com um uniforme militar. Lembrando que o primeiro Death Stranding contou com a participação do diretor de O Labirinto do Fauno, Guilhermo del Toro, atuando como Deadman, que ajudava Sam a lutar contra os espíritos do jogo, o que mostra uma curiosa tradição de Hideo Kojima em colocar diretores para atuar.



No mesmo dia de lançamento do trailer, Kojima ainda afirmou que não revelou todos os personagens que farão parte do elenco de Death Stranding 2 e aproveitou para perguntar aos fãs o que haviam achado da prévia.

Confira a declaração do diretor:



"Esses são os personagens que podemos anunciar desta vez. Existem muitos outros personagens que ainda não foram anunciados. Finalmente revelamos a personagem de Elle Fanning, o que você acha da personagem dela? E o que você acha do “Troy” que voltou?", questionou.



Death Stranding 2: On The Beach chega em algum momento de 2025, exclusivamente para PlayStation 5.