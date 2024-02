Chefe militar dos EUA visitará Uruguai para discutir associação em defesa

A chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, encarregada das operações militares americanas na América do Sul, América Central e Caribe, visitará o Uruguai na próxima semana "para discutir a associação bilateral em defesa", informou nesta sexta-feira(2) a embaixada dos EUA em Montevidéu.

A general do Exército Laura Richardson estará no Uruguai de segunda-feira, 5, à quinta-feira, 8, quando se reunirá com autoridades do governo do presidente Luis Lacalle Pou e membros das Forças Armadas, segundo um comunicado.

"Estas reuniões darão à general Richardson a oportunidade de ouvir as perspectivas dos líderes de ambos os países, discutir objetivos e desafios comuns, e fortalecer ainda mais os laços militares bilaterais", afirma o texto.

É a primeira visita ao Uruguai de Richardson, a primeira mulher a liderar o Comando Sul dos Estados Unidos e a terceira à frente de um dos onze comandos de combate unificados do Exército americano.

A associação de defesa entre Estados Unidos e Uruguai inclui, entre outras áreas, a preparação para desastres, a segurança marítima, a cibersegurança, o desenvolvimento de capacidades de defesa, a formação profissional e a integração de mulheres em missões de paz, defesa e segurança.

Em janeiro, Richardson, de 60 anos e encarregada do Comando Sul desde 2021, visitou o Equador, país em pleno combate ao tráfico de drogas.