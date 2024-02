Chefe de governo na Irlanda do Norte prevê referendo sobre unificação em breve

A nova chefe de governo da Irlanda do Norte, a republicana Michelle O'Neill, prevê um referendo sobre a unificação da Irlanda nos próximos dez anos, declarou ela em uma entrevista neste domingo (4), um dia depois de tomar as rédeas dessa região britânica.

Após dois anos de bloqueio político, O'Neill, vice-presidente do Sinn Fein, antigo braço político da organização paramilitar IRA (Exército Republicano Irlandês), tornou-se a primeira líder pró-unificação a liderar o governo da Irlanda do Norte.

Em uma entrevista transmitida no domingo pela Sky News, ao ser questionada sobre se previa um referendo sobre a unificação da ilha nos próximos dez anos, O'Neill respondeu afirmativamente.

"Acho que estamos em uma década de oportunidades", disse ela.

"Há tantas coisas que mudam a velha norma, a natureza do Estado, o fato de um republicano nacionalista nunca ter sido primeiro-ministro", continuou O’Neill, de 47 anos.

"Tudo isto fala de mudanças", concluiu.

Após a vitória do seu partido nas eleições de maio de 2022, O'Neill não pôde assumir suas funções porque os unionistas do partido DUP (pró-britânico), com os quais está estabelecido que devem compartilhar as instituições, boicotaram o processo.

Para o governo britânico, porém, um referendo "não tem qualquer perspectiva realista", segundo o texto do acordo que permitiu a retomada das atividades no Parlamento norte-irlandês.

O futuro da Irlanda do Norte está "garantido, durante as próximas décadas", no Reino Unido, reitera o pacto.