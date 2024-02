Rei Charles III inicia tratamento de câncer e manterá agenda pública

O britânico ao lado da mulher, a rainha consorte Camila Bowles, ao ser coroado em 6 de maio 2023, em uma grande cerimônia em Londres, após a morte de Elizabeth II - (crédito: @TheRoyalFamily) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Aos 75 anos, o rei Charles III, do Reino Unido, está com câncer. Porém, o Palácio de Buckingham não informou o tipo de tumor nem o estágio em que está a doença. O comunicado informa apenas que o monarca está com uma "forma de câncer", descoberta durante uma cirurgia na próstata realizada há cerca de 10 dias.

Por orientação médica, o rei iniciou o tratamento sem previsão de suspender suas atividades, anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado publicado ontem. De acordo com o texto oficial, o rei está confiante na sua recuperação e pediu transparência sobre o diagnóstico e o tratamento a que é submetido.

A Agência France Press informou ainda que o tumor foi detectado durante intervenção por causa de uma hipertrofia benigna da próstata, e "testes posteriores permitiram identificar uma forma de câncer". Não há detalhes sobre onde está o tumor nem a extensão.

O Palácio de Buckingham, no comunicado, disse que o rei "está muito otimista sobre seu tratamento e espera retomar todas as suas funções públicas o mais rápido possível".

Ainda, de acordo com o comunicado de Buckingham, Charles "optou por compartilhar seu diagnóstico para evitar especulações, e com a esperança de ajudar o público a compreender aqueles afetados pelo câncer em todo o mundo". O rei assumiu o trono em setembro de 2022, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. Ele foi o herdeiro mais velho da história do Reino Unido.

Próstata

No final de janeiro, Charles passou por uma cirurgia na próstata. Na ocasião, o Palácio comunicou que era um tumor benigno. Para a operação, ele chegou acompanhado pela mulher, a rainha consorte Camila Bowles, ao London Clinic, um hospital particular em Londres. Antes de Charles, o pai dele, o marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, o presidente norte-americano John F. Kennedy e a atriz Elizabeth Taylor fizeram tratamento no mesmo hospital.

Nos dias anterior à internação de Charles em janeiro, o Palácio de Buckingham anunciou o diagnóstico de hipertrofia da próstata do monarca. A ideia era incentivar os homens maduros a realizar exames preventivos desta patologia bastante frequente e geralmente sem gravidade.

Na ocasião, o Palácio insistiu no caráter rotineiro deste procedimento que afeta "milhares de homens todos os anos".

Princesa Kate

A princesa Kate, de 42 anos, bastante popular no Reino Unido, também foi hospitalizada em janeiro. O que a levou ao hospital não foi informado. Apenas que ela sofria com dores abdominais intensas.

Kate, casada com o príncipe William, está em recuperação de uma cirurgia na área abdominal. A expectativa é de que até março retorne às atividades públicas.