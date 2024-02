Garoto de 12 anos tem QI igual ao de Albert Einstein e de Stephen Hawking

Um estudante de 12 anos, nascido em Hong Kong, na China, marcou 160 pontos no teste da Mensa — grupo internacional para indivíduos com QI elevado. O menino, chamado Cyrus Leung, ficou apenas dois pontos abaixo da pontuação máxima, de 162, e teve o mesmo resultado que Albert Einstein e Stephen Hawking.

A Mensa, fundada em 1946, é uma sociedade exclusiva para pessoas com quocientes de inteligência, que oferece apoio aos pais e educadores de crianças capazes de realizar qualquer teste. De acordo com o grupo, apenas quem atingir 98 de QI podem entrar no grupo, tornando assim uma tarefa difícil.



Em entrevista para o The star, Cyrus se mostrou muito feliz com o resultado. “Estou muito orgulhoso de mim mesmo”.

O menino de 12 anos é um pianista talentoso e quer se tornar matemático ou cientista. O pai do garoto disse que percebeu a habilidade do filho com os números desde cedo, e que aos 3 anos de idade ele já sabia a tabuada. “É uma conquista incrível. Quando ele era pequeno, sabíamos que ele era bom com números, planejamos que ele fizesse o teste aos 10 anos”, relatou.



Além disso, o pai compartilhou como Cyrus se sentiu no dia do teste. Segundo ele, “Cyrus estava nervoso, chegou ao centro de exames e percebeu que esqueceu o relógio, pois não saberia quanto tempo ainda lhe resta e ficaria sem tempo para responder as perguntas”, disse.



“Ele estava muito, muito animado, pois não esperava obter uma nota tão alta no teste. Ele está muito orgulhoso de si mesmo e acho que isso é algo que ele lembrará para o resto da vida”, concluiu.