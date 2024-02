Vídeo: orcas ficam presas no gelo na costa de Hokkaido, no Japão

Um grupo de 13 orcas está preso em uma corrente de gelo na costa de Hokkaido, no norte do Japão. As baleias foram encontradas por um drone nesta terça-feira (6/2).

Elas foram vistas lutando na água que fica a cerca de 1 km da costa de Rausu, na península de Shiretoko, que é um patrimônio mundial da Unesco famoso por sua abundante vida selvagem.

As orcas foram vistas agrupadas e pareciam estar tirando a cabeça da água para respirar. As baleias orcas, diferentes de outros cetáceos (animais predominantemente marinhos e pertencentes à classe dos mamíferos), ficam submersas só por alguns minutos.

Ao jornal NHK, o especialista marinho Seiichiro Tsuchiya, que avistou as baleias relatou como estavam os animais: "Vi cerca de 13 baleias assassinas com as cabeças para fora de um buraco no gelo. Elas pareciam estar lutando para respirar, e parecia que havia três ou quatro filhotes".

De acordo com um relatório do jornal japonês Yomiuri, o gelo à deriva estava se movendo em direção ao sul e chegou à costa de Rausu na manhã de terça-feira. O jornal também lembrou que em 2005, nove baleias morreram depois de ficarem presas no gelo em Rausu.

As autoridades da cidade disseram que o gelo espesso impossibilitou o acesso ao grupo - e que só podiam observar e torcer para que o gelo quebrado se rompesse, permitindo que as orcas saíssem. Um funcionário da Rausu disse à NHK que a única alternativa é esperar o gelo derreter. "Não temos escolha a não ser esperar que o gelo se quebre e que eles escapem por esse caminho".

Os animais já estão a cerca de seis horas no local.