Tiroteio deixa um morto e vários feridos durante comemoração do Super Bowl

Um tiroteio na tarde desta quarta-feira (14/2) durante o desfile pela vitória dos Chiefs no Super Bowl deixou ao menos um morto e diversas pessoas feridas. O ataque ocorreu em Kansas City, nos EUA, perto da Union Station, pouco após os jogadores dos Chiefs passarem pelo local interagindo com torcedores.

A polícia de Kansas City fez uma publicação na rede social X, pedindo que as pessoas deixem a região o quanto antes. De acordo com informações dos bombeiros, ao menos 10 vítimas foram baleadas e três estão internadas em estado crítico.

Ainda de acordo com autoridades locais, os disparos teriam acontecido próximo a garagem de uma estação de trem. Vídeos que circulam nas redes sociais por pessoas que estavam no local mostram o público desesperado e policiais armados tentando capturar os responsáveis pelos disparos. Três pessoas que estavam armadas foram presas, segundo a polícia local.



Super Bowl

A partida que definiu o Kansas City Chiefs como vencedor do Super Bowl ocorreu no último domingo (11/2). Nesta quarta-feira (14/2), os campeões fizeram uma parada pela cidade para celebrar com os fãs em uma festa que teve início por volta das 11h na cidade de Kansas



Com informações da AFP.