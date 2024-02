Pedidos de brasileiros por cidadania italiana sobrecarregam sistema

O prefeito da comunidade de Val di Zoldo, Camillo de Pellegrin, chegou a pendurar uma bandeira do Brasil na frente da prefeitura - (crédito: Reprodução/Facebook/Sindaco Val di Zoldo Camillo de Pellegrin) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Autoridades da Itália têm reclamado que o aumento no número de pedidos de brasileiros para obter cidadania italiana via judicial está sobrecarregando os tribunais e prefeituras. Segundo a agência de notícias local Dire, apenas a região de Vêneto recebeu 12 mil solicitações desse tipo no ano passado, sendo a maioria de pessoas nascidas no Brasil, seguido dos argentinos e depois venezuelanos.

"Os municípios da região do Vêneto são inundados com pedidos de cidadania por parte de pessoas que afirmam ter antepassados italianos. Os pedidos geralmente chegam principalmente do Brasil e parece provável que haja interesse na obtenção de um passaporte italiano que facilite o trânsito nos estados norte-americanos, a entrada e livre circulação nos países aderentes ao espaço Schengen (que abrange 26 países europeus) com vantagens que daí podem advir", informa a agência Dire.

O prefeito da comunidade de Val di Zoldo, Camillo de Pellegrin, chegou a pendurar uma bandeira do Brasil na frente da prefeitura, com um cartaz de aviso sobre a possibilidade de que os serviços prestados ali sofressem atrasos devido a alta demanda de pedidos dos brasileiros por cidadania.

"Informamos aos cidadãos residentes que a entrega de serviços do setor demográfico será desacelerada para poder dar andamento às sentenças de reconhecimento de cidadania em favor de cidadãos italo-brasileiros e às transcrições que chegam dos consulados", diz o cartaz colocado pelo prefeito.

Para a obtenção da cidadania italiana, as autoridades precisam analisar uma série de documentos, por vezes até certidões de vários membros de uma mesma família. “Soma-se a isso a exaustiva correspondência com descendentes que muitas vezes não falam italiano e solicitam, mesmo diversas vezes em pouco tempo, pesquisas de arquivo, certidões históricas e extratos de documentos de estado civil dos antepassados, com dados absolutamente insuficientes e imprecisos. Escritórios de advocacia e agências de pesquisa também enviam inúmeras solicitações seguidas de lembretes insistentes, mesmo com intervalos de poucos dias, ameaçando advertências e apelos", destaca a agência italiana Dire.

Segundo a Embaixada da Itália no Brasil, o território brasileiro abriga uma das maiores comunidades italianas do mundo, pois dos cerca de seis milhões e meio de italianos residentes no exterior, mais de setecentos mil moram no Brasil (aproximadamente 11% do total).