Rei Charles III dorme em tenda para combater doença, diz biógrafa

O rei Charles III dorme em uma tenda de oxigênio como estratégia para combater as dores causadas pela sinusite, problema enfrentado pelo monarca há anos. A tenda de oxigênio é um equipamento comumente utilizado em pacientes prematuros e recém-nascidos com problemas respiratórios ou quando há a necessidade de aumentar a concentração de oxigênio ministrado ao paciente, com umidificação. A informação consta no livro My Mother and I, da biógrafa real Ingrid Seward.

"Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio. A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem", informa a biógrafa Ingrid Seward, no livro lançado no início deste ano.

Recentemente, o rei foi diagnosticado com câncer e começou o tratamento. Por isso, ele se afastou das obrigações públicas por tempo indeterminado. Ele descobriu a condição após se submeter a um alargamento benigno da próstata e uma questão diferente foi observada, posteriormente sendo identificado como um tumor.



Afastado das funções públicas como rei, Charles instalou-se na residência campestre real de Sandringham, no leste da Inglaterra, enquanto trata o câncer. O monarca, no entanto, ainda está realizando algumas tarefas administrativas. O diagnóstico do rei ocorreu 17 meses após ele assumir o trono, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022.