Navalny compareceu a tribunal na quinta e estava bem, diz mídia estatal

Um advogado alemão de Navalny, Nikolaos Gazeas, declarou em uma entrevista ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger, que será publicada no sábado, que o opositor parecia "em boa forma" - (crédito: RS /via fotos Publicas) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

O opositor russo Alexei Navalny, que morreu nesta sexta-feira (16/2) na prisão, participou na véspera por videoconferência em duas audiências perante um tribunal da região de Vladimir, e não fez nenhum comentário sobre o seu estado de saúde, afirmou a agência de notícias estatal Ria Novosti.

"Ontem ele teve duas audiências aqui. Ele não expressou nenhuma reclamação sobre seu bem-estar, expressou-se ativamente, apresentando argumentos em sua defesa", disse o tribunal da cidade de Kovrov à Ria Novosti.

Um advogado alemão de Navalny, Nikolaos Gazeas, declarou em uma entrevista ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger, que será publicada no sábado, que o opositor parecia "em boa forma".

O advogado, que disse ter visto imagens de uma audiência na quinta-feira, comentou que "como sempre, apareceu em boa forma, causando boa impressão".

Um dos conselheiros da oposição, Leonid Soloviev, afirmou que um advogado de Navalny conseguiu vê-lo na quarta-feira e "naquele momento estava tudo normal".

{ button.addEventListener("click", () => { abrirOuFecharModal(index); }); }); // btnAutor.forEach((button, index) => { // button.addEventListener("click", () => { // console.log("Botão clicado!"); // if (button.textContent == "+") { // displayNoneModal(); // button.textContent = "-"; // modal[index].style.display = 'grid'; // } else { // button.textContent = "+"; // modal[index].style.display = 'none'; // } // }); // });