Starbucks lança café sabor porco para celebrar Ano Novo Lunar

A americana Starbucks lançou um café especial em homenagem ao Ano Novo Lunar celebrado na China. Apelidado de “Latte Saboroso de Ano Abundante”, a marca o descreve como tendo um sabor “interessante”, isso porque, a bebida de café expresso e leite vaporizado tem molho Dongpo, com sabor de porco refogado com molho e carne de peito suíno.

A bebida está disponível por 68 yuans, o equivalente a R$ 46,90.

Fotos da bebida, postadas na Weibo, rede social usada na China, pela Shanghai Starbucks Reserve Roastery, mostram um fio de molho vermelho escuro sobre a espuma do café com leite – com uma fatia quadrada de carne de porco.

“Comer carne significa prosperidade no próximo ano”, escreveu a empresa na legenda.

O Ano Novo Lunar é um dos maiores feriados da Ásia e da China. Além de celebrar a data, a China é um dos maiores mercados da Starbucks, que abriu 785 pontos de venda no país só em 2023.

A Starbucks também lançou outros novos sabores no país asiático com tema festivo em fevereiro, incluindo um macchiato de jujuba inspirado nos bolos de arroz de ano novo e um macchiato de tofu de amêndoa.