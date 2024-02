Carregador portátil de tablet pega fogo e avião faz pouso de emergência

Um avião fez um pouso de emergência em Hong Kong quando um carregador portátil explodiu e encheu a cabine de fumaça. A companhia aérea Royal Air Philippines estava voando da ilha de Boracay, nas Filipinas, para Xangai, na China, quando o dispositivo eletrônico que carregava um tablet explodiu, nesta segunda-feira (19/2).

Imagens capturadas por uma passageira mostram o avião pouco antes de fazer o pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Hong Kong, às 21h05, horário local, onde as equipes de bombeiros estavam esperando.

Ao jornal The Standard, a passageira Anna Curzon disse que a aeronave estava no ar havia apenas uma hora. “Fiquei apavorada porque achei que o avião estava caindo. Eu só conseguia pensar no meu filho pequeno e em como ele sentiria minha falta. Fiquei muito aliviada quando o avião aterrissou".

A tripulação da cabine a bordo do voo RW602 encontrou a fonte da fumaça e protegeu a área antes que os pilotos pedissem permissão pelo rádio para fazer um pouso de emergência.

Os bombeiros e os paramédicos da ambulância estavam esperando e entraram no avião para fazer verificações de segurança. Não houve feridos.