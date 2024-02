EUA anunciará novas sanções à Rússia na sexta-feira (23/2)

Os Estados Unidos adotarão um pacote de "sanções" contra Moscou após a morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (20).

"Por iniciativa do presidente (Joe) Biden, na sexta-feira desta semana anunciaremos um importante pacote de sanções para responsabilizar a Rússia pelo que aconteceu com Navalny", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas.