Cinco mulheres assassinadas em Viena em apenas um dia

As autoridades austríacas investigavam neste sábado os assassinatos de cinco mulheres em apenas um dia na capital Viena, incluindo três que foram esfaqueadas em um bordel.

Os corpos de três mulheres jovens foram encontrados com marcas de facadas em um bordel no distrito de Brigittenau, em Viena, na noite de sexta-feira, depois que uma testemunha alertou a polícia.

Um homem de 27 anos que ainda estava com uma faca - que as autoridades acreditam que foi a arma utilizada no crime - foi detido perto do local sob suspeita de cometer os assassinatos, segundo a polícia.

Nenhum indício sobre a motivação foi revelado e o suspeito está sendo interrogado, informou a agência austríaca APA.

Em outro caso, uma mãe e a filha de 13 anos foram encontradas mortas em um apartamento de Viena na sexta-feira. Elas provavelmente foram estranguladas e o pai é o principal suspeito, segundo a APA.

A Associação de Abrigos Autônomos para Mulheres da Áustria registrou 26 feminicídios no ano passado e a indignação aumenta com o assassinato de mulheres e meninas, com frequência cometido por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

O governo austríaco se comprometeu a adotar medidas enérgicas, incluindo um financiamento maior para as organizações que ajudam as vítimas da violência.

Mas diversas ONGs afirmam que o governo não está fazendo o suficiente para impedir os assassinatos.

Entre 2010 e 2020, 319 mulheres foram assassinadas na Áustria, a maioria por seus parceiros ou ex-parceiros, com um recorde de 43 vítimas em 2019, segundo os números do governo.