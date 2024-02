Eleições EUA: Milei participa de evento com Trump e sinaliza apoio

O presidente da Argentina, Javier Mile e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilharam um abraço entusiasmado na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Maryland, nos EUA.

Em vídeo publicado por um funcionário da campanha do norte-americano, Milei gritou "Presidente!" e puxou Trump para um abraço antes de tirarem fotos juntos. O norte-americano também apareceu falando "Make Argentina Great Again", em referência ao seu slogan, ao que o presidente argentino respondeu com sua frase característica: "Viva a liberdade, carajo!".

A participação do argentino no evento ocorreu após uma reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Em sua apresentação, Milei instou os presentes a se oporem ao socialismo, resistirem à regulamentação econômica e rotulou o acesso ao aborto como uma "agenda assassina". Alegações indicavam que o embaixador dos EUA em Buenos Aires sugeriu que Milei não falasse na CPAC devido à sua natureza política.

Presidente da Argentina, Javier Milei nos Estados Unidos (foto: Mandel NGAN / AFP)