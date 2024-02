Alec Baldwin irá a julgamento em julho por tiro fatal no set de 'Rust'

O ator segurava um revólver Colt. 45 durante um ensaio quando a arma disparou. O tiro matou Hutchins e feriu o diretor Joel Souza - (crédito: AFP PHOTO / Santa Fe County Sheriff's Office / HANDOUT) Agência France-Presse Agência France-Presse E-mail

O julgamento do ator americano Alec Baldwin por homicídio culposo após o disparo fatal no set do filme "Rust" começará em julho, por ordem de um juiz do Novo México, segundo documentos do tribunal publicados nesta segunda-feira (26).

Baldwin, protagonista e um dos produtores desse faroeste, foi acusado em janeiro pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro de 2021.

O ator segurava um revólver Colt. 45 durante um ensaio quando a arma disparou. O tiro matou Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Segundo os documentos judiciais, a seleção do júri terá início em 9 de julho, enquanto os argumentos de abertura começarão no dia seguinte.

O julgamento será realizado em Santa Fé, no oeste dos Estados Unidos, e deve durar cerca de oito dias.

Baldwin, de 65 anos, nega ter apertado o gatilho da arma, que, por se tratar da gravação de um filme, não deveria conter balas reais.

A armeira de "Rust", Hannah Gutierrez-Reed, está sendo julgada pelo mesmo caso no Novo México, também acusada de homicídio culposo.

A jovem de 26 anos, responsável pelas armas no set, enfrenta ainda uma acusação por ocultação de evidências ao supostamente tentar se desfazer de cocaína durante as investigações do caso.

Baldwin recebeu duas acusações diferentes por homicídio culposo: uma por "uso negligente de uma arma de fogo" e outra por agir "sem precaução e prudência".

Isso significa que os jurados devem decidir se ele é culpado de uma das duas ou de nenhuma, mas não das duas ao mesmo tempo.

O ator, assim como Gutierrez-Reed, se declarou inocente. Se for considerado culpado, pode pegar uma pena de até 18 meses de prisão. Atualmente, está livre sob fiança.

Os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, solicitaram ao tribunal um julgamento rápido a fim de "minimizar o vilipêndio público e a suspeita e evitar os riscos para provar sua inocência que por vezes surgem após um longo atraso no processo".

O primeiro-assistente de direção, David Halls, que entregou a arma nas mãos de Baldwin no dia da tragédia, não contestou uma acusação de delito menor de armas e foi condenado, em março do ano passado, a seis meses de liberdade condicional.

Depois de uma pausa pelo ocorrido, as filmagens de "Rust" foram concluídas no ano passado em Montana sob o comando de Joel Souza e com Matthew Hutchins, viúvo da diretora de fotografia, como produtor executivo.

O diretor disse na época que o fim das gravações tinham um sabor "agridoce", mas que o elenco e a equipe estavam "comprometidos" em completar o que Halyna e ele haviam iniciado.

A morte de Halyna Hutchins, que tinha 42 anos, comoveu Hollywood e desencadeou apelos a favor de aumentar as medidas de segurança nos sets.

Algumas vozes, porém, ressaltaram que a indústria já é regulamentada por estritas normas que não foram seguidas atentamente durante as filmagens de "Rust".