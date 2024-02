Atualmente, mais de 75% do território palestino na Faixa de Gaza está destruído. É o que aponta o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. Segundo o diplomata, se a operação militar de Israel em seu território parar hoje, os palestinos ainda levariam ao menos 10 anos para reconstruir a região. "Se a guerra acabar hoje, precisaríamos de 10 anos para nos recuperar", disse o embaixador.



Alzeben falou em uma coletiva na Embaixada do Estado Palestino, em Brasília, nesta terça-feira (27/02) acompanhado do Conselho dos Embaixadores Árabes no Brasil. O encontro com a imprensa ocorreu para os diplomatas apontarem aquilo que definem com um “processo de extermínio” contra a população palestina nos territórios ocupados por Israel.

Para Alzeben, é fundamental que o governo israelense permita a volta da ajuda humanitária a Gaza e que, como potência invasora cumpra a lei internacional e garanta os meios de subsistência dos civis, que hora se acumulam aos milhões nos acampamentos montados no sul do território, em volta da cidade de Rafah.

"Nenhuma vida está a salvo. Homens, mulheres, crianças, hospitais, escolas, ruas, eletricidade, água. Estão acabando com todos os meios de vida humana na Faixa de Gaza", afirmou o embaixador