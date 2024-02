Companhias aéreas cancelam voos entre Brasil e Argentina nesta quarta

As companhias aéreas Latam e Gol informaram que os voos entre Brasil e Argentina desta quarta-feira (28/2) estão cancelados por causa de uma greve nos aeroportos do país vizinho. Segundo a Latam, os passageiros afetados podem solicitar alterações de data e reembolso sem custo. A empresa Gol também destacou que vai assegurar esses direitos aos clientes e disse que a greve afetará as operações nos aeroportos de Buenos Aires, Córdoba e Rosário.

"Devido à confirmação da greve da Intercargo para o dia 28 de fevereiro, a companhia cancelou suas operações de e para a Argentina para essa data. A Intercargo é uma empresa estatal que presta serviços de rampa na Argentina, responsável pela transferência de passageiros e suas bagagens das estações das companhias aéreas para as aeronaves e vice-versa, entre outras tarefas", informou a Latam.

A Gol destacou que os clientes com bilhetes marcados para esta quarta estão recebendo comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, e já podem realizar a autogestão de seus bilhetes nos canais digitais da empresa.

"Para atender os clientes afetados, a Gol também criou operações extras para o dia 29 de fevereiro. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo 0300 115 2121. Para compras com milhas, o cliente deve procurar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata), ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante). Para clientes na Argentina, o número de contato é o +55 11 3471 2973, com atendimento em espanhol das 8h às 20h. Clientes que adquiriram bilhetes por agências de viagem devem procurar diretamente seus representantes", frisa a companhia aérea.

Três sindicatos da Argentina anunciaram greve de 24 horas para essa quarta-feira (28/2). A Associação do Pessoal da Aeronáutica (APA), a Associação dos Pilotos de Linha Aérea (APLA) e o Sindicato dos Quadros Superiores e Profissionais das Empresas Aerocomerciais (UPSA) reivindicam recomposição salarial superior aos 12% oferecidos pelas empresas do setor.

Ao jornal argentino Clarín, a empresa Aerolíneas Argentina informou que paralisação afetará 24 mil passageiros, dos quais 18 mil são voos domésticos, 3 mil são destinos regionais e outros 3 mil de voos internacionais. “Além disso, 10 mil passageiros já fizeram alterações voluntárias nos últimos dias”, disse.