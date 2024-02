Kate Middleton: entenda "sumiço" e saiba estado de saúde da princesa

Após teorias sobre o estado de saúde e um suposto “sumiço” de Kate Middleton ganharem forças na internet, o Palácio de Kensington emitiu uma nota, nesta quinta-feira (29/2), para explicar o motivo da princesa não ser vista em público desde um evento no Natal de 2023. De acordo com o comunidade, Middleton passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro e precisou ficar internada por 13 dias. No entanto, a coroa britânica não detalhou a causa do procedimento.

Ao jornal americano Entertainment Tonight, o palácio informou que a princesa está bem. “Há dois dias informamos que a princesa de Gales continua bem. Como temos deixado claro desde a nossa última declaração inicial em janeiro, não forneceremos comentários contínuos ou atualizações diárias”.



O Palácio de Kensington não deu mais detalhes sobre o motivo da cirurgia da princesa. Devido ao procedimento, todos os compromissos oficiais de Kate Middleton foram adiados até a Páscoa, em 31 de março.



Teorias sobre o "sumiço" da princesa ganham força

Chegou a ser noticiado na imprensa norte-americana e britânica que a princesa estaria com câncer, o que acabou sendo desmetindo pelo Entertainment Tonight. "Entende-se que a sua condição não envolve câncer, mas dado o tempo que se espera que passe no hospital e o seu lento retorno aos deveres reais, é improvável que sua cirurgia tenha sido pequena", explicou o veículo.



Pelas redes sociais, teorias foram compartilhadas sobre o sumiço e o nome Kate Middleton passou a ser o mais comentado no X, antigo Twitter, na Europa. Entre elas, a de que a princesa teria feito cirurgias plásticas, estaria em processo de separação do príncipe William ou estaria deixando a vida real. No entanto, nenhuma das teorias conta com informações baseadas em fatos confirmados.