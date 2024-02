Sumiço de Kate Middleton intriga a web

O nome da princesa Kate Middleton virou um dos assuntos mais comentados e buscados na internet nos últimos dias. Isso porque, internautas afirmam que ela está 'sumida' e sem fazer aparições públicas há dois meses. Sem notícias com seu nome, pessoas começaram a criar teorias da conspiração.

Em janeiro deste ano, Kate passou por uma cirurgia no abdômen e a princesa precisou ficar 13 dias internada por causa do procedimento e desde então não apareceu mais publicamente. Desde então, também não foram divulgadas atualizações do seu estado de saúde..

Houve rumores, inclusive, de que a esposa do príncipe William teria feito cirurgia plástica para o aumento do bumbum. Além disso, no ano passado, circulou a informação de que os dois teriam se divorciado, mas nada foi confirmado.

Alguns extremistas acreditam até que a princesa Kate Middleton esteja muito doente, outros acreditam que ela morreu. Apesar das especulações, nenhuma nota ou aparição foi feita para desmentir as teorias da conspiração.

Na web, alguns estão comentando sobre um possível câncer. "Em Londres comentam que ela está tratando um câncer", escreveu uma internauta. Outro defendeu: "Ela fez uma cirurgia no abdômen e informou que ficaria afastada do público até abril, não tem nada de misterioso nisso"