Incêndio em Bangladesh deixa ao menos 43 mortos e 22 feridos

Um incêndio em Daca, capital de Bangladesh, deixou ao menos 43 mortos e 22 feridos na noite de quinta-feira (29/2). O fogo surgiu em um restaurante de um prédio de sete andares e logo se espalhou para o restante do edifício, segundo Samanta Lal Sen, ministra da Saúde do país.

A ministra disse que os 22 pacientes admitidos no Hospital do Colégio Médico de Daca estão internados com queimaduras graves em estado crítico.

O incêndio foi apagado depois de duas horas, com esforços de 13 equipes de bombeiros. O prédio ficou carbonizado.









Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida. A hipótese é que o fogo tenha começado de um vazamento de gás ou de um fogão. "Era um prédio perigoso com cilindros de gás em cada andar, até mesmo nas escadas", afirmou o diretor do Serviço de Incêndio e Defesa Civil de Bangladesh, Main Uddin.

*Com informações de Agência France-Presse.

