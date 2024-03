Nikki Haley consegue a primeira vitória nas primárias republicanas

A candidata presidencial republicana dos EUA e ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, estende a mão para abraçar o Brigadeiro aposentado. General Donald Bolduc - (crédito: Joseph Prezioso / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

Nikki Haley venceu as primárias republicanas em Washington DC no domingo (3), seu primeiro triunfo na disputa pela indicação do partido que tem sido dominada por Donald Trump.

A vitória simbólica de Haley na capital do país acontece a dois dias da jornada decisiva no longo processo de nomeação dos partidos nos Estados Unidos: a Superterça, quando 15 estados e um território votarão para definir o candidato favorito.

Washington é uma cidade solidamente democrática, com um número muito pequeno de republicanos registrados. O canal CNN e outros meios de comunicação informaram que Haley venceu no domingo com apenas 22.000 votos.

Haley recebeu 63% dos votos em uma primária que aconteceu em um hotel no centro da cidade, segundo o portal Politico, que citou fontes do partido em Washington.

Nas eleições de 2020 contra Trump, o então candidato Joe Biden obteve 92% dos votos em Washington.

A cidade nunca teve uma votação com a maioria dos votos para candidato republicano à presidência.

"Não é surpreendente que os republicanos mais próximos da disfunção de Washington rejeitem Donald Trump e todo seu caos", afirmou a campanha de Haley em um comunicado.

A campanha de Trump respondeu que os resultados em Washington DC "reafirmam o objetivo da campanha do presidente Trump: drenar o pântano e colocar os Estados Unidos em primeiro lugar".

Analistas acreditam que, após a Superterça, Trump ficará muito próximo de garantir sua candidatura à presidência pelo Partido Republicano. Ele venceu todas as primárias estaduais organizadas até o momento.

A Superterça é considerada a última oportunidade real para que Haley entre no caminho do ex-presidente, que tem tudo para ser o candidato do partido mais uma vez, novamente em uma disputa contra Biden.