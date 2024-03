Deslizamento de pedras atinge caminhões no Peru; veja vídeo

Jornalista pela Universidade Federal do Paraná, com passagem pela Università degli Studi di Roma tor Vergata. Repórter do CB Online, com experiência em jornalismo multimídia e redes sociais

Um deslizamento de rochas provenientes de uma montanha atingiu dois caminhões em uma estrada no Peru no sábado (2/3). O acidente ocorreu no distrito de San Mateo, na cidade de Huanchor.

Watch this whole video from Peru. It has an internal shot of one of the trucks.



Absolutely amazing that both drivers survived this.pic.twitter.com/ZZ2wCJaGd8