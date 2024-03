Túmulo de chefe pré-hispânico é descoberto com objetos de ouro

Um túmulo com restos mortais de um chefe pré-hispânico foi encontrado durante escavações no parque arqueológico El Caño, no Panamá — a 177km de distância da capital, Cidade do Panamá. Os escavadores encontraram a tumba na sexta-feira (1°/3), ao lado estavam de oferendas funerárias, como objetos de ouro.



Segundo o Ministério da Cultura do Panamá, até o momento, foram encontrados cinco peitorais, dois cintos de contas esféricas de ouro, quatro pulseiras, dois brincos em forma de figuras humanas, um brinco em forma de crocodilo duplo, um colar de pequenas contas circulares, cinco brincos confeccionados com dentes de cachalote com capas de ouro, um conjunto de placas circulares de ouro, dois sinos, além de pulseiras, saias confeccionada com dentes de cachorro e um conjunto de flautas de osso.

A diretora da Fundação El Caño e diretora do projeto arqueológico, Júlia Mayo, explicou que a coleção pode ter pertencido a um homem de alto status de chefia. Julia afirmou que o túmulo foi construído por volta dos anos 750 d.C, e é de um grande senhor além de outras pessoas que morreram para acompanhá-lo ao “além”. A escavação ainda não está concluída e não se sabe quantas pessoas foram sepultadas com ele.

O que se sabe é que ele (o chefe pré-hispânico) foi sepultado de bruços, em cima do corpo de uma mulher, uma forma de sepultamento comum naquela sociedade. Conforme estudos, o local era utilizado como um complexo funerário.













