Superterça nos EUA: entenda o significado do dia decisivo

Nesta terça-feira (5/3), os cidadãos dos Estados Unidos votarão em 15 estados e um território. A data é conhecida como Superterça e considerada crucial no calendário das primárias presidenciais norte-americanas. As eleições nos Estados Unidos funcionam de maneira diferente do Brasil. Isso porque os principais partidos, Democrata e Republicano, organizam primárias para escolher os candidatos e, em seguida, fazem uma convenção para confirmar a indicação de quem recebeu mais votos.

A votação desta terça confirmará o duelo entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. Nesta Superterça estão em jogo mais de um terço dos delegados do partido do ex-presidente e pode ser a última oportunidade para a única adversária de Trump, Nikki Haley, que soma 43 delegados.

Com exceção das primárias de domingo (3/3), em Washington, que foi vencida pela ex-governadora da Carolina do Sul, Trump já ganhou em todos os estados que já votaram. Em contrapartida, para os democratas, o suspense é menor, pois a nomeação de Biden é considerada certa e ele deverá ser o candidato do partido.

Dezenas de milhões de americanos foram convocados às urnas. A Superterça ocorre desde o estado de Maine, no extremo nordeste dos EUA, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até a Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia também votarão.

Estão em jogo 874 delegados, de um total de 2.429 que escolherão o candidato do Partido Republicano na convenção de julho. A equipe de campanha de Trump prevê que ele conquistará 773 delegados na Superterça e será "matematicamente imbatível".

