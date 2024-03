Cinco pessoas morrem esmagadas por pacotes de ajuda lançados de aviões em Gaza

Carregamentos de ajuda humanitária enviados por lançamento aéreo à Faixa de Gaza, nesta sexta-feira (8/3), atingiram moradores e mataram cinco pessoas. De acordo com o chefe da enfermaria do hospital Al-Shifa, outras 10 pessoas ficaram feridas.

Os pacotes de ajuda são enviados por avião, e lançados pelo ar com paraquedas, que são acionados. No entanto, nesta sexta-feira, os equipamentos não abriram e caíram sobre casas em um campo de refugiados. “Quando os aviões começaram a lançar a carga, eu e meu irmão nos dirigimos para a área com a esperança de recuperar um saco de farinha. Mas o paraquedas não se abriu e a carga caiu como um foguete sobre o teto de uma das casas”, disse à AFP o palestino Mohamed al Goul, de 50 anos, morador desse campo de refugiados.

A região tem recebido ajuda humanitária de diversos países. O governo norte-americano confirmou que fez entregas nesta sexta-feira, mas que todos os paraquedas abriram. Aviões da Jordânia, Emirados Árabes, Egito e França também têm lançado suprimentos de paraquedas na região e não se pronunciaram sobre o caso.

As entregas aéreas veem ocorrendo com mais frequência desde a semana passada, após mais de 100 pessoas morreram em uma entrega de ajuda com caminhões. "Acredito que os lançamentos aéreos são um símbolo de apoio e solidariedade aos civis em Gaza. Mas é uma gota no oceano, está longe de ser suficiente. É importante. É adicional. Mas continua sendo muito modesto. A via terrestre continua a ser a solução ótima. É mais fácil, mais rápido e mais barato", disse Sigrid Kaag, coordenadora de ajuda da ONU para o território palestino.