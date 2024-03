Um motociclista de 24 anos foi detido após agredir diversas mulheres durante uma marcha pelo Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira (8/3), no México. À polícia, o homem identificado como Abraham Precilla Baga negou os atos de violência e ainda afirmou que as manifestantes já haviam o agredido antes, quando ele tentava atravessar a multidão na marcha em sua motocicleta.

Imagens gravadas por pessoas que estavam presentes no momento das agressões mostram o homem dando empurrões e socos em várias mulheres. Agentes da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México foram acionados para deter o agressor, que posteriormente foi entregue à Promotoria da Cidade do México.

Veja o vídeo:

#Marcha #8M

¿Cuál era la urgencia por pasar?

Se salvó de algo peor.

Golpean a motociclista que quería cruzar con su motocicleta entre la marcha, se le dijo mil veces que NO había paso… y decide empezar a golpear y teclear a una mujer.. pic.twitter.com/Sfei3sxZCe — QuejarmeEsMiPasion (@Quejarmepasion) March 9, 2024

Assim como em outros países, na Cidade do México centenas de mulheres foram para as ruas no 8 de março, colocando em debate pautas como eleições de junho e a urgência em conter o machismo no país onde 10 mulheres são assassinadas todos os dias.

Frases como "Candidatas: não se limitem às promessas de campanha. Mulheres são mortas todos os dias", estavam estampadas em faixas carregadas pelas manifestantes durante a marcha.