Vídeo flagra garoto de 12 anos "prendendo" leopardo em casa

Na Índia, uma gravação inusitada viralizou nas redes sociais. Um garoto mexe no celular quando percebe a presença de um tigre, que entra na casa. Com raciocínio rápido, o menino fecha a porta e deixa o animal "trancado" para dentro, enquanto deixa o cômodo e vai procurar ajuda.

O caso ocorreu no estado de Maharashtra, onde está localizada a capital do país, Mumbai. A legenda do vídeo, compartilhado pelo perfil de Anshul Saxena, informa que o menino é Mohit Ahire, de 12 anos, que esperava o pai quando o leopardo chegou.

De acordo com a postagem, Mohit prontamente chamou o pai e ficou esperando para o lado de fora até que o animal fosse resgatado.

What an amazing presence of mind



Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.



Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t