Milhares de pessoas protestam em Londres e na França por cessar-fogo em Gaza

Milhares de pessoas se manifestaram, neste sábado (9), em Londres e na França para exigir um cessar-fogo em Gaza, após pouco mais de cinco meses de uma guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas que devastou o território palestino.

Na capital britânica, os manifestantes, convocados pelo grupo "Campanha de Solidariedade com a Palestina", partiram da praça central do Hyde Park Corner e planejam terminar sua marcha, sob forte presença policial, em frente à embaixada dos Estados Unidos.

"Continuaremos protestando até que um cessar-fogo seja estabelecido e até que o Reino Unido ponha fim à cumplicidade com a opressão exercida por Israel ao longo de décadas sobre o povo palestino", declarou o organizador da marcha, Ben Jamal, antes do protesto.

Sob uma maré de bandeiras palestinas, alguns participantes entoavam o slogan "Livre, Palestina livre" e exigiam um cessar-fogo "agora", denunciando os mais de 30.000 mortos pelos bombardeios israelenses, segundo as autoridades de Gaza, governada pelo Hamas.

Outros manifestantes seguravam cartazes com os dizeres "Parem a guerra em Gaza" ou "Parem o genocídio", mas também "do rio [Jordão] ao mar [Mediterrâneo]", um lema controverso relacionado para alguns com a destruição de Israel.

A polícia, acusada de ser muito leniente com os manifestantes por alguns políticos da ala direita do partido conservador no poder, advertiu que cumpriria seu dever "sem medo ou parcialidade" e que seria "independente e imparcial", ao mesmo tempo em que defenderia "o direito democrático" de se manifestar.

Já em Paris, a manifestação reuniu 11.500 manifestantes, segundo a polícia, mas uma organizadora disse que a participação chegou a 60.000 pessoas.











Respondendo ao apelo do coletivo Emergência Palestina, apoiado pelo partido França Insubmissa (LFI, extrema esquerda), os manifestantes levantaram cartazes "SOS Gaza" e bandeiras palestinas e gritaram "Fim ao genocídio", "Israel, apartheid, boicote" e também "Palestina Livre".

O presidente da LFI, Jean-Luc Mélenchon, a líder do partido nas eleições europeias, Manon Aubry, e a militante franco-palestina Rima Hassan estavam presentes na manifestação.

"A voz da França conta e, mais do que nunca, deve ecoar até o Parlamento Europeu para obter mais uma vez um cessar-fogo permanente e imediato e paz entre os povos", declarou Hassan no início da manifestação.

Em Lyon (sudeste), cerca de 750 pessoas, de acordo com a prefeitura, manifestaram-se no centro da cidade atrás de uma grande faixa com a frase "Fim do cerco criminoso a Gaza".

Uma "marcha pela paz" de 36 km, a distância entre a cidade de Gaza e Rafah, também foi organizada a partir de Estrasburgo (leste).