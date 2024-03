Brasil tem mais de 240 mil pessoas que podem votar nas eleições de Portugal

Lisboa — O Brasil é o segundo maior colégio eleitoral fora de Portugal. Dados do Portal dos Eleitores apontam que há 240,1 mil pessoas no país aptas a votarem nas eleições portuguesas deste domingo (10/3). Esse número só é menor do que o total de eleitores baseados na França: 395,2 mil. São portugueses que deixaram Portugal, mas não abriram mão de exercer o dever cívico, e cidadãos com dupla nacionalidade.

Há, também, muito brasileiros com direito a voto que vivem em território luso. Nesse caso, não há estatísticas para quantificá-los. São descendentes de portugueses ou pessoas que se mudaram para Portugal e, depois de cinco anos, como prevê a lei, requisitaram a cidadania. Entre 2010 e 2023, mais de 400 mil brasileiros obtiveram a nacionalidade portuguesa, segundo o Ministério da Justiça.

Os brasileiros têm feito muito barulho nas atuais eleições. Parte deles aderiu à ultradireita, por meio do partido Chega, e saíram às ruas durante a campanha para convencer os eleitores a migrarem para esse espectro político. A legenda liderada por André Ventura chegou a ter 19% das intenções de votos, mas perdeu fôlego na reta final, chegando neste domingo com 13% da preferência do eleitorado, de acordo com a última pesquisa realizada pelo instituto brasileiro Ipespe, contratado pela CNN local.