Kate Middleton: primeira foto depois da cirurgia é divulgada

Na foto, Kate aparece sorridente com os três filhos - (crédito: Príncipe de Gales) BBC Geral

O Palácio de Kensington divulgou a primeira foto oficial de Kate Middleton desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em janeiro.

A foto, tirada pelo príncipe William nesta semana, mostra a princesa de Gales com os três filhos do casal.

A imagem foi publicada com uma mensagem sobre o dia das Mães, que no Reino Unido é comemorado neste domingo, e com um agradecimento por todo o apoio que a princesa vem recebendo.

Na mensagem, a princesa disse: "Obrigada pelo carinho e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejando a todos um feliz Dia das Mães."

Kate passou 13 noites em um hospital privado depois da cirurgia. Durante a internação, ela recebeu visitas do príncipe William e do rei Charles, que também passou por tratamento na mesma instituição.

Ela não deve voltar a participar de compromissos oficiais públicos até a Páscoa.

O Palácio divulgou poucos detalhes sobre a condição da princesa, mas disse que não tem relação com câncer e que só forneceria atualizações quando houvesse informações significativas para compartilhar.