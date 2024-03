Papa Francisco pede por "existência digna" das mulheres: "Portadoras da vida"

Neste IV Domingo da Quaresma (10/3), o Papa Francisco dirigiu uma saudação especial a todas as mulheres. Relembrando o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o pontifício expressou a preocupação com a dignidade não reconhecida de muitas mulheres e destacou a responsabilidade das instituições sociais e políticas em proteger e promover a dignidade das mulheres, portadoras da vida.

"Ainda há muito trabalho a ser feito por cada um de nós para que a dignidade das mulheres seja concretamente reconhecida. São as instituições, sociais e políticas, que têm o dever fundamental de proteger e promover a dignidade de todo ser humano, oferecendo às mulheres, portadoras da vida, as condições necessárias para que possam acolher o dom da vida e assegurar a seus filhos uma existência digna", afirmou o Papa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

O líder religioso também colocou em debate mais um trágico caso de feminicídio na Itália. Segundo o portal de notícias Vatican News, recentemente o Papa Francisco entrou em contato com a família de Giulia, uma estudante da região de Vêneto que foi brutalmente assassinada em 11 de novembro do ano passado pelo ex-namorado. Gino Cecchettin, pai de Giulia, recebeu a ligação do Papa por intermédio do cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

O assassinato de Giulia Cecchettin impactou a sociedade italiana e familiares, que tinham a esperança de localizar a jovem com vida.