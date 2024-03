Donald Trump afirma, nos EUA, que banir TikTok poderá empoderar Meta e gerar outro risco

"Não quero dobrar o tamanho do Facebook, que será o maior beneficiado da restrição ao TikTok. Acho que o Facebook tem sido muito ruim para o nosso país, especialmente envolvendo eleições", pontuou - (crédito: Mike Segar/AFP - 7/12/23) Agência Estado Agência Estado E-mail

Ex-presidente dos Estados Unidos e provável candidato republicano às eleições deste ano, Donald Trump criticou a proposta de banir o TikTok de todos os dispositivos do país, em entrevista à CNBC. "Sem o TikTok, você pode tornar o Facebook ainda maior e considero o Facebook como um inimigo das pessoas", afirmou.

O ex-presidente destacou que "há muitas pessoas apaixonadas pelo TikTok" e que a retirada da rede social chinesa beneficiaria principalmente a Meta, controladora do Facebook. "Não quero dobrar o tamanho do Facebook, que será o maior beneficiado da restrição ao TikTok. Acho que o Facebook tem sido muito ruim para o nosso país, especialmente envolvendo eleições", pontuou.

Entretanto, Trump reconheceu suas preocupações sobre ameaça da rede social chinesa à segurança nacional e privacidade de dados, afirmando que "poderia ter banido o TikTok" durante a sua presidência, mas optou por deixar o Congresso americano conduzir uma pesquisa prévia sobre o assunto por ser "uma decisão difícil de tomar". "Há muito bem, e também muito mal na plataforma", ponderou o ex-presidente.

De acordo com ele, concorrentes americanos como o Facebook representam o mesmo problema em relação aos dados, por também conduzirem negócios com a China, tornando-os suscetíveis a pedidos do governo chinês. "E isso é um problema de segurança nacional", afirmou Trump.

Atualmente, a Câmara dos Representantes se prepara para votar um projeto de lei que poderia banir o TikTok nos EUA, após o texto ter recebido o aval do Comitê de Energia e Comércio da Câmara.