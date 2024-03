Extrema direita cresceu em Portugal, diz Lula

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de Divulgação dos Resultados do Novo PAC Seleções, com a presença vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Margareth Menezes (Cultura). - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) Agência Estado Agência Estado E-mail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neta segunda-feira que a extrema-direita cresceu em Portugal. Ele se refere ao Chega, partido liderado por André Ventura. A eleição no país europeu foi no domingo, 10.

"A polarização é uma coisa mundial. Você está vendo o que aconteceu em Portugal ontem. Ontem a extrema direita cresceu, saíram de 12 deputados para 48 deputados e a direita mais liberal ocupou o governo, porque ganhou por dois votos no sentido de cadeiras no Parlamento do Socialista", disse o presidente brasileiro.

"Nos Estados Unidos a polarização é igual ou muito maior do que aqui? Eu não me preocupo com a polarização, porque o Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo", declarou ele.

O petista deu a declaração em entrevista ao SBT. Gravada pela manhã, a entrevista está sendo transmitida neste momento pela rede de televisão.